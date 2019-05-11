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Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

Филатов 25 июля 2014 занял должность заместителя главы администрации президента Украины. Отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.

Член Международной ассоциации адвокатов (IBA), совета пользователей Лондонского международного арбитражного суда, Украинской ассоциации международного права, Ассоциации юристов Украины, Киевской областной коллегии адвокатов (действие свидетельства на право осуществления адвокатской деятельности приостановлено в связи с переходом на государственную службу).

Петр Порошенко Украина

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