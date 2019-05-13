В Монголии произошло землетрясение

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован в западной части Монголии в 563 км к югу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр произошедшего в 9:04 по московскому времени в понедельник землетрясения имел координаты 46.64 градуса северной широты и 92.97 градуса восточной долготы и находился примерно в 150 км от китайско-монгольской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.