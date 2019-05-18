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Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Новая Ирландия (Папуа- Новая Гвинея), сообщает в субботу Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:38 по Москве землетрясения имел координаты -4.28 градуса южной широты и 153.17 градуса восточной долготы и находился примерно в 7 км восточнее населенного пункта Ласу.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Папуа-Новая Гвинея

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