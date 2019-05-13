Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию заполненного бюллетеня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Избранный президент Украины Владимир Зеленский оштрафован на 850 грн (2,1 тыс. рублей) за демонстрацию избирательного бюллетеня во время голосования на повторных выборах главы государства 21 апреля.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Оболонского районного суда Киева, соответствующее решение на заседании в понедельник принял судья Владислав Девятко. Суд признал Зеленского виновным в совершении административного правонарушения.

Сам Зеленский в суд не явился и подал заявление о рассмотрении дела без его участия. "В письменных пояснениях Зеленский признал свою вину в совершении административного правонарушения", - отметили агентству в суде.

В то же время на заседании присутствовали два адвоката, которые отрицали вину Зеленского.

21 апреля после голосования на избирательном участке Зеленский продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.