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В Турции начались крупнейшие в ее истории военно-морские учения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Учения ВМС Турции стартовали в понедельник в восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном морях; это самые крупные учения ВМС, которые когда-либо проводила Турция, утверждает инфоррмагентство Anadolu.

По данным турецкого генштаба, в учениях, которые продлятся до 25 мая, принимают участие около 30 тысяч военнослужащих, 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета.

По данным СМИ, во время маневров будут задействованы, в частности, произведенные в Турции комплексы вооружений, в том числе беспилотники.

Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что эти учения еще раз продемонстрируют, что армия может защищать независимость, суверенитет и безопасность Турции и турецкого народа.

"Эти учения будут находиться в центре внимания не только турецкого общества, но и зарубежных стран. Дружественные страны выражают поддержку Турции" - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

Турция

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