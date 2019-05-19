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В Гаване погибли три человека из-за наезда машины на людей на набережной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов на гаванской набережной Малекон, сообщает Кубинское агентство новостей со ссылкой на столичных медиков.

Еще 25 человек получили различные травмы. Они направлены в несколько больниц Гаваны. Среди пострадавших - двое иностранцев, об их национальностях не сообщается.

По данным агентства, причиной трагического происшествия может быть неисправность старого автомобиля, которые до сих пор массово используются на Кубе.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, когда набережная Малекон традиционно становится местом гуляний.

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