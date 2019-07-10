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Минивэн снес остановку с людьми в США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.

Отмечается, что пятеро пострадавших доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала водителя, но позже отпустила на время следственных мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, водитель сбил зеркало автобуса, который остановился для высадки пассажиров, сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он повернул и снес остановку.

Полицейские отметили, что водитель сотрудничает со следствием.

США

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