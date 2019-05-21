Поиск

Хуситы атаковали военную базу в Саудовской Аравии с помощью беспилотника

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении удара по Саудовской Аравии с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, целями мятежников стал склад на территории аэропорта и военная база. Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

На прошлой неделе власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники атаковали нефтепровод "Восток-Запад", и предположили, что за этим стоят йеменские мятежники-хуситы. В этой атаке, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Хуситы заявили, что их атака стала ответом на действия Саудовской Аравии в стране.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

Саудовская Аравия Йемен

Новости по теме

Новости

На Украине внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Что случилось этой ночью: вторник, 21 мая

Посольство Украины в США выдало фотографию польских евреев за крымских татар

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

Генпрокурор США заявляет, что защищает президентство, а не лично Трампа

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Суд в США поддержал запрос конгрессменов финотчетности Трампа

Полиция задержала забравшегося на Эйфелеву башню мужчину

В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');