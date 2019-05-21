Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в Национальную ассамблею (парламент), сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

"Давайте проведем выборы в Национальную ассамблею. Пускай это будет мирное решение, основанное на (свободном - ИФ) избирательном процессе, демократическое и конституционное", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы не уточнил, когда именно могут пройти досрочные выборы.

В соответствии с законодательством Венесуэлы, очередные выборы в Национальную ассамблею должны состояться в 2020 году. Предыдущее голосование прошло в декабре 2015 года: тогда впервые за последние 16 лет победила оппозиция.

Политический кризис Венесуэлы

Впервые Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы в 2013 году после кончины его предшественника Уго Чавеса. Затем он был переизбран в мае 2018 года. На выборах у Мадуро был всего один соперник, так как остальные кандидаты от оппозиции отказались в них участвовать. Результаты голосования расходились с опросами, которые перед выборами отдавали преимущество его конкуренту Энри Фалькону.

В январе 2019 года Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого находятся в оппозиции к главе государства.

Председатель парламента Хуан Гуайдо отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Это вызвало поддержку ряда западных стран, в том числе США, которые признали его главой государства. Мадуро отказывается сложить полномочия и требует от Гуайдо пойти на переговоры. Россия официально поддержала Мадуро.

В апреле Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности и запустили против него уголовный процесс.

В последние годы экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Падение уровня жизни и дефицит товаров широкого потребления вызвали массовую миграцию венесуэльцев в соседние страны.