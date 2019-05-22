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СМИ КНДР назвали бывшего вице-президента США Байдена "глупцом с низким IQ"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК) резко отреагировало на замечания, сделанные бывшим вице-президентом США Джо Байденом во время его предвыборной речи.

"Кандидат в президенты от Демократической партии во время своей недавней предвыборной кампании разразился риторикой, оклеветав высшее руководство КНДР", - говорится в комментарии ЦТАК.

"То, что он сказал, - это просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических", - отмечается в статье.

"Неслучайно по поводу его кандидатуры безостановочно раздаются комментарии, что на него не стоит возлагать надежды, подкрепленные насмешками над тем, что он глупец с низким IQ", - говорится в публикации.СМИ также упомянуло о ряде обвинений, наносящих ущерб репутации Байдена.

"Хорошо известно миру, что он получил оценку F во время учебы в университете за плагиат... а также вынужден был отказаться баллотироваться на пост президента в 1988 году за использование речи британского политика...", - сообщает ЦТАК.

Агентство также напоминает, что Байден стал "посмешищем", заснув во время речи Барака Обамы в 2011 году.

ЦТАК заявляет, что Север "никогда не простит тех, кто осмелится затронуть высшее руководство КНДР" и, безусловно, "заставит их заплатить за это".

Байден во время своей предвыборной речи в выходные заявил, что США не должны обнимать "диктаторов и тиранов" таких, как президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын, как это делает президент Трамп.

Байден занимал пост вице-президента США при Обаме с 2009 по 2017 годы. В апреле он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года.

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