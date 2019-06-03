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Байден стал самым популярным кандидатом в президенты среди демократов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии, сообщила газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Так, Байден к настоящему моменту располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, его ближайший соперник - сенатор Берни Сандерс - 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% - сенатора Элизабет Уоррен.

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Кроме того, по 4% поддержки получают сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.

Остальные кандидаты набрали по 1% или менее. Опрос проводился 1-2 июня. Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сенатора Сандерса и бывшего вице-президента Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

Джо Байден

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