Байден стал самым популярным кандидатом в президенты среди демократов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии, сообщила газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Так, Байден к настоящему моменту располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, его ближайший соперник - сенатор Берни Сандерс - 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% - сенатора Элизабет Уоррен.

Кроме того, по 4% поддержки получают сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.

Остальные кандидаты набрали по 1% или менее. Опрос проводился 1-2 июня. Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сенатора Сандерса и бывшего вице-президента Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".