Минобороны РФ откроет представительство в ЦАР

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о создании представительства российского Минобороны в военном ведомстве африканской страны.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Согласно одному из положений документа, "сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях на территории Центральноафриканской республики".

Численный состав представительства достигает пяти человек.

Соглашение было подписано в Москве 24 апреля текущего года. В этот день заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел серию встреч с министрами обороны стран Африки, в том числе с главами военных ведомств Судана и Центральноафриканской республики, на полях Московской конференции по международной безопасности.