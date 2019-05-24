Поиск

Юнкер признал, что Греция подделала данные о своих финансах для вступления в ЕС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.

"Это правда, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после подделки статистических материалов", - сказал Юнкер в интервью немецкой газете Bild.

ЭкономикаГреция попалась на фальсификации?Греция попалась на фальсификации?Читать подробнее

"Я виню себя в этом до сих пор", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

При этом Юнкер заявил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась. "На сегодняшний день независимая служба - Евростат - имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках", - сказал он.

По словам Юнкера, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу при вступлении в должность в 2009 году "не знал, в каком серьезном кризисе находилась Греция, или не хотел об этом знать".

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро.

Греция ЕС Жан-Клод Юнкер

Новости по теме

Новости

В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке

В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке

Минобороны РФ откроет представительство в ЦАР

В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации

Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро за прогулки в купальниках

Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро за прогулки в купальниках

Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста лидера консервативной партии

Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста лидера консервативной партии

Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink

Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Ракета Falcon 9 с интернет-спутниками стартовала с третьей попытки

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');