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В ЕС положительно оценили отмену смертной казни в очередном штате США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе приветствовали отмену смертной казни в Нью-Гемпшире и других штатах США, назвав это тенденцией.

"30 мая штат Нью-Гемпшир отменил смертную казнь большинством в две трети голосов как в сенате, так и в палате представителей штата. Таким образом, число штатов США, отменивших смертную казнь, достигло 21, а в четырех на нее объявлен мораторий", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в четверг.

Как отмечают в службе, этим решением Нью-Гемпшир присоединился к растущей тенденции к отмене смертной казни в США и в мире, где ее отменили законодательно или де-факто уже две трети государств.

ЕС считает, что смертная казнь - это жестокое и унижающее человеческое достоинство наказание и не является более эффективным средством сдерживания преступности, чем тюремное заключение.

США Евросоюз

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