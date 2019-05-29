Посла РФ в Сербии возмутило нежелание Приштины отпустить россиянина из Косово

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Посол РФ в Сербии Александр Чепурин выразил возмущение тем, что власти Приштины препятствуют выезду в Белград сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания", - написал Чепурин в твиттере.

Позднее посольство России в Сербии распространило в своем Фейсбуке комментарий Чепурина телеканалу "Россия-24". В нем, в частности, говорилось, что"намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с Михаила Краснощекова - бандитская попытка полностью исказить картину случившегося".

"Речь идет о наглом нападении на сотрудника Миссии ООН, который находился при исполнении служебного задания... будем добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков", - заявил посол.

Накануне стало известно, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был задержан у баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ, в свою очередь, сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу.