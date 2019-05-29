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МИД РФ призвал ООН отреагировать на задержание в Косово российского дипломата

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия ожидает от ООН решительных действий в связи с задержанием в Косово российского дипломата и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, заявил журналистам в штаб-квартире всемирной организации замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы считаем, что произведенные действия являются неправильными. Мы их осуждаем. Мы координируем с ООН свои усилия и ожидаем того, что будут предприняты самые энергичные действия по всем линиям, в том числе по линии ООН, с тем, чтобы обеспечить его освобождение", - сказал Вершинин.

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Накануне стало известно, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был задержан у баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Россиянин поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу.

29 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что выясняет обстоятельства задержания Краснощекова.

Россия Косово ООН Михаила Краснощеков

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