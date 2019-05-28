Стали известны подробности задержания в Косово сотрудника ООН из России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Мы их задержали (двух сотрудников ООН - ИФ) в районе баррикад ввиду их участия (в препятствовании действиям косовского спецназа - ИФ) ", - сказал глава местной полиции Рашит Калай.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с ушибами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу. При этом никаких заявлений для прессы он не сделал.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны около 30 человек, среди задержанных есть полицейские. Представители косовских властей заявили, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток, где складывается наиболее сложная ситуация, жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.