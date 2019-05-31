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Выезд частного самолета за взлетную полосу парализовал работу аэропорта Аликанте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Работа аэропорта испанского города Аликанте в пятницу парализована, многие рейсы задержаны или отменены после того, как частный самолет при посадке съехал с взлетно-посадочной полосы, сообщило издание La Vanguardia.

"Частный самолет, прилетевший из Амстердама, приземлился в аэропорту Аликанте (ALC) и съехал с взлетно-посадочной полосы из-за технических неполадок. На борту находились два пилота, они не пострадали. Самолет пришлось эвакуировать с помощью крана. Из-за инцидента работа аэропорта была парализована - девять рейсов были отменены, еще 28 перенаправили в аэропорты Валенсии, Ибицы, Барселоны и региона Мурсия", - сообщила газета.

Вылет 33 рейсов из аэропорта Аликанте задержали, в том числе, в Милан, Дублин, Дюссельдорф, Москву, Стокгольм, Осло и Цюрих.

Аэропорт Аликанте расположен в девяти километрах к юго-западу от одноименного города в муниципалитете Эльче. Около 90% пассажиров хаба - туристы, большинство приезжает из Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии и России. В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 13,9 млн человек.

Испания Аликанте

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