Новый посол России Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 2 июня прибыл в Минск, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе дипломатического представительства РФ.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении на его место Мезенцева.

Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. 29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора.