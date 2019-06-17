Бабич в новой должности займется вопросами интеграции

О его полномочиях на посту замглавы Минэкономразвития рассказал Дмитрий Песков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич на посту замминистра экономического развития продолжит заниматься интеграционной тематикой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Естественно, у него будет много других полномочий и обязанностей. Но то, что нам известно, он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным", - сказал он.

Песков напомнил, что "у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, которую он, конечно, сможет использовать именно на благо ускорения самых различных интеграционных процессов".

О назначении Бабича замглавы Минэкономразвития стало известно 17 июня.

С 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года он возглавлял российское посольство в Минске. До этого он был полпредом президента в Приволжском федеральном округе.