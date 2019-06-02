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Прогноз прибыли авиакомпаний в мире снижен на $7,5 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) понизила прогноз прибыли авиакомпаний на 2019 год с $35,5 млрд до $28 млрд, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

"Прибыль уменьшается из-за роста затрат по всем статьям, включая заработные платы, топливо и инфраструктуру", - говорится в заявлении IATA, обнародованного в воскресенье в связи с ежегодным заседанием в Сеуле.

Согласно сообщению, конкуренция между авиакомпаниями по-прежнему жесткая. При этом высоки шансы дальнейшего ослабления международной торговли из-за спора между США и Китаем, что может сказаться не только на грузовых, но и на пассажирских перевозках.

Предыдущий прогноз ассоциации был озвучен в декабре 2018 года.

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IATA Международная ассоциация воздушного транспорта

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