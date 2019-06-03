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Якобы приговоренный к каторге чиновник КНДР появился на мероприятии с Ким Чен Ыном

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU -Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своим главным помощником Ким Ен Чхолем посмотрели шоу, организованное женами военных офицеров, сообщило в понедельник ЦТАК.

"Ким Чен Ын посмотрел 2 июня представление кружков художественной самодеятельности жен офицеров, отобранных в седьмом туре второго конкурса художественных коллективов жен офицеров Корейской народной армии", - говорится в сообщении агентства.

В статье уточняется, что вместе с северокорейским лидером на концерте присутствовали его супруга Ли Соль Чжу и ряд высокопоставленных чиновников КНДР, в том числе и якобы отправленный на каторжные работы Ким Ен Чхоль.

На прошлой неделе газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник сообщила о том, что первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам после неудачного саммита КНДР-США в Ханое.

Также в статье говорилось о казни пяти чиновников, в том числе и спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля.

В свою очередь, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявила, что делать выводы о правдивости сообщения преждевременно.

"Мы ничего не можем подтвердить (для вас). Мы отслеживаем все связанные с этим ситуации (по Северной Корее). Но я думаю, что важно выяснить, сколько информации в статье было подтверждено", - сказала журналистам в пятницу представитель президента.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

КНДР

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