Экс-лидер "Правого сектора" Ярош пойдет в Раду от партии "Свобода"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший лидер "Правого сектора"(организация, запрещенная в РФ), внефракционный депутат Дмитрий Ярош согласился баллотироваться на досрочных выборах в Верховную раду Украины по списку всеукраинского объединения "Свобода".

"В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства. Площадкой для единого националистического списка должно стать всеукраинское объединение "Свобода". Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", - написал Ярош в фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что "лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм", поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной раде и иметь там мощную фракцию.

"Достичь этого националисты могут, только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах. Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов", - написал Ярош.

Ранее в воскресенье народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы накануне внеочередных выборов в парламент. Он отметил, что большинство существующих на Украине националистических партий не пользуются большой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.