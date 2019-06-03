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Власти КНР предупредили китайских студентов о рисках обучения в США

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти КНР советуют китайским студентам взвесить возможные риски, связанные с обучением в США, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление министерства образования Китая.

Так, в министерстве призвали студентов "более серьезно провести оценку рисков и подготовиться соответствующим образом".

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В Минобразования напомнили, что ранее студенты и ученые из Китая сталкивались с ограничениями при получении виз США, с отсрочками при их выдаче. Также им выдавали визы, предусматривающие более краткий, чем ожидалось, период пребывания на американской территории.

СМИ напоминают, что больше всего иностранных студентов в университеты США приезжает именно из Китая. В 2018 году число китайских студентов в стране составило 360 тысяч человек - треть от общего числа студентов-иностранцев.

Однако в апреле этого года директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Пекин в использовании студентов и научных исследователей для экономического шпионажа против США.

В мае республиканцы в Конгрессе США предложили законопроект, который запретил бы получать визы и работать в США тем выходцам из Китая, чьи научно-исследовательские организации, по мнению американской стороны, связаны с Народно-освободительной армией Китая.

Китай США

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