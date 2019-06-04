Россия не поддержала проект СБ ООН по Сирии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия не поддержала проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по ситуации на северо-западе Сирии, отказавшись рассматривать ее отдельно от других районов страны и раскритиковав оценки положения в Идлибе.

"Не смогли поддержать предложенный неформальными кураторами сирийского гуманитарного досье в Совете Безопасности (Бельгия, Германия, Кувейт) проект заявления для прессы по ситуации на Северо-Западе САР. Не согласны с тем, что обстановку на Северо-Западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии", - говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

В российской миссии подчеркнули, что в представленном на рассмотрение Совбеза документе "абсолютно игнорировался тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хейят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ)".

"Сожалеем, что коллеги по Совету Безопасности избрали ангажированный подход к происходящему в САР. Так называемая гуманитарная "тройка" не выражала беспокойства, когда незаконно действующая в Сирии коалиция равняла с землей Хаджин или Багуз. "Освобожденная" Ракка до сих пор лежит в руинах", - отметили российские дипломаты.