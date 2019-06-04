Поиск

Россия не поддержала проект СБ ООН по Сирии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия не поддержала проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по ситуации на северо-западе Сирии, отказавшись рассматривать ее отдельно от других районов страны и раскритиковав оценки положения в Идлибе.

"Не смогли поддержать предложенный неформальными кураторами сирийского гуманитарного досье в Совете Безопасности (Бельгия, Германия, Кувейт) проект заявления для прессы по ситуации на Северо-Западе САР. Не согласны с тем, что обстановку на Северо-Западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии", - говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

В российской миссии подчеркнули, что в представленном на рассмотрение Совбеза документе "абсолютно игнорировался тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хейят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ)".

"Сожалеем, что коллеги по Совету Безопасности избрали ангажированный подход к происходящему в САР. Так называемая гуманитарная "тройка" не выражала беспокойства, когда незаконно действующая в Сирии коалиция равняла с землей Хаджин или Багуз. "Освобожденная" Ракка до сих пор лежит в руинах", - отметили российские дипломаты.

Россия Сирия СБ ООН

Новости по теме

Новости

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Группа "ГАЗ" попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Раненный полицейскими пятилетний ребенок умер в киевской больнице

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа

Еврокомиссия предложила продлить "крымские санкции" против России до июня 2020 года

Власти КНР предупредили китайских студентов о рисках обучения в США

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');