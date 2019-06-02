В результате теракта на севере Сирии погибли 13 человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Взрыв заминированного автомобиля в городе Азаз (сирийская провинция Алеппо) привёл к гибели не менее 13 человек, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на контролирующий населенный пункт мятежников.

Ещё несколько десятков человек получили ранения.

В свою очередь, некоторые близкие к сирийской оппозиции источники сообщают не о 13, а о 14 погибших.

В прошлом город находился под контролем курдских ополченцев, однако потом перешёл к поддерживаемым Турцией бойцам сирийской оппозиции.