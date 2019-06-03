Трамп призвал власти России, Сирии и Ирана прекратить бомбардировки Идлиба

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб.

"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии и в массовом порядке убивают многих мирных жителей. Мир наблюдает за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!", - написал Трамп.

Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике заявили о нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.

"Продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Сандран, Акч-Баэр, Мортлу, Айн-эль-Ашра, Ройсет-Рушу, Кабух, Ройс-Услеман провинции Латакия, Кальт-Марза провинции Хама", - заявил руководитель центра, генерал-майор Виктор Купчишин.