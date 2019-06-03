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Сирийская база T-4 подверглась ракетному удару

Предположительно, удар нанес Израиль

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Несколько ракет выпущено по сирийской военной базе T-4 в провинции Хомс, сообщают СМИ Сирии. По некоторым данным, часть ракет удалось сбить. Тем не менее, часть ракет перехватить не удалось, и они взорвались на территории авиабазы.

Точных данных о разрушениях пока нет. Сирийское телевидение сообщает об одном погибшем и двух тяжелораненых военных. Их гражданство не уточняется.

При этом ряд СМИ отмечает, что, скорее всего, удар нанесли израильские ВВС. Нередко они проводят такие операции в рамках борьбы против присутствующих в Сирии бойцов группировки "Хезболла" и против помогающих Дамаску иранских военных советников.

Представители израильского военного командования пока не комментировали случившееся.

Сирия Израиль

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