Сенат США одобрил запрет въезда в страну тем, кто вмешивался в американские выборы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сенат США единогласно поддержал законопроект, согласно которому граждане, заподозренные во вмешательстве в американские выборы, не смогут въехать в страну, сообщает The Hill.

Законопроект, предлагаемый сенаторами Линдси Грэм и Диком Дурбином, позволит запрещать выдачу американской визы гражданам, если они пытались или занимались "ненадлежащим вмешательством в выборы в США".

Согласно законопроекту, "ненадлежащее вмешательство в выборы" будет включать в себя нарушение законов о голосовании или финансировании кампаний, а также попытки вмешательства в выборы или кампанию под руководством иностранного правительства.

"Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которые дороги всем американцам. Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, (...) мы посылаем сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - сказал Грэм после голосования.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Однако, выступая на пресс-конференции на прошлой неделе, Мюллер подтвердил утверждения о вмешательстве в выборы.

"В заключение я хотел бы вновь подтвердить центральное утверждение наших обвинительных заключений о том, что предпринимались многочисленные систематические усилия по вмешательству в наши выборы. Это утверждение заслуживает внимания каждого американца", - сказал спецпрокурор журналистам.