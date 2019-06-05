Поиск

Число погибших в результате разгона протестов в Судане выросло до 60

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщили в оппозиционном Комитете врачей Судана.

Ранее "Интерфакс" сообщал о 35 погибших. В ночь на среду в Комитете сообщили, что число погибших составило 50 человек.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана в фейсбуке.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Сообщается о том, что в результате погибли по меньшей мере 30 человек.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Судан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Китай заблокировал принятие СБ ООН заявление для прессы по Судану

Российский Су-35 три раза перехватил самолет США над Средиземным морем

Российский Су-35 три раза перехватил самолет США над Средиземным морем

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии возросло до 11

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Глава Харькова обещал изучить возвращение одному из проспектов имени Жукова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');