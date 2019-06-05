Число погибших в результате разгона протестов в Судане выросло до 60

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщили в оппозиционном Комитете врачей Судана.

Ранее "Интерфакс" сообщал о 35 погибших. В ночь на среду в Комитете сообщили, что число погибших составило 50 человек.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана в фейсбуке.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Сообщается о том, что в результате погибли по меньшей мере 30 человек.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.