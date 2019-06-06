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Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

При этом у Хегеля не будет возможность подать прошение о досрочном освобождении после 15 лет тюрьмы.

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В ходе заключительного заседания Хегель попросил прощения у присутствовавших в зале родственников и друзей погибших. "Я приношу искренние извинения каждому человеку, которого коснулось то, что я делал в течение многих лет", - сказал он.

Хегель, которому сейчас 42 года, работал в клинике Ольденбурга и в больнице Дельменхорста с 2000 по 2005 годы. Медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент.

Возраст жертв Хегеля варьируется от 34 до 96 лет, однако он не выбирал их в соответствии с какими-либо критериями.

Следователи считают, что Хегель делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами. Психиатр, который беседовал с Хегелем, отметил, что убийства для медбрата "были подобны принятию наркотика".

Германия Нильс Хегель

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