В Германии начался суд по фактам эвтаназии двух больных COVID-19

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Германии начали судить врача клиники при университете Эссена по обвинению в причинении смерти двух пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает Sky News. Имя подсудимого не названо.

Его обвиняют в том, что в 2020 году он вколол смертельные инъекции 47-летнему и 50-летнему пациенту отделения интенсивной терапии, чтобы ускорить их смерть и избавить их и их семьи от страданий.

Sky News отмечает, что в Германии у тяжелобольных пациентов есть право просить об эвтаназии, но при этом необходимо следовать строгим протоколам.

Подозреваемого задержали в конце ноября 2020 года. Уточнялось, что на тот момент ему было 44 года, он занимал высокую должность и работал в университетской больнице с февраля 2020 года. Коллеги нашли подозрительными смерти двух больных, наступившие 13 и 17 ноября, сообщили об этих случаях в прокуратуру и отстранили его от работы.