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Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.

По словам менеджера европейской компании-производителя ракетных систем MBDA Петера Хайльмайера, программа создания ракет нового поколения была запущена в прошлом году. Гиперзвуковые ракеты будут иметь скорость в пять раз больше скорости звука.

Хайльмайер отметил, что речь идет о "реакции на угрозы конкретного рода", подразумеваются новые виды российских вооружений.

Welt напоминает, что 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Германия

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