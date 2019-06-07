ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Филиппинском море

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море в результате собственных действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными", заявил официальный представитель седьмого оперативного флота США Клейтон Досс.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса "Удалой" совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville", - отметил он.

При этом он назвал "пропагандой" утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр.

Досс подчеркнул, что российский эсминец приблизился к американскому крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров.

Как сообщал "Интерфакс", ранее российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".