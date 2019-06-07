МИД РФ потребовал от США освободить россиянку, осужденную за похищение своих детей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве возмущены приговором американского суда в отношении россиянки Богданы Осиповой и требуют ее освобождения, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД считают, что "речь идет о новом случае заведомой предвзятости "правосудия" США к гражданам России". "За время предварительного заключения она неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством", - сообщила Захарова.

По ее словам, "фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника".

В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию. В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей. Иск против нее подал бывший муж и отец детей.

Накануне суд в Канзасе приговорил ее к семи годам тюрьмы.