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Посольство РФ потребовало от США тестировать на COVID россиянку в американской тюрьме

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от американских властей безотлагательно провести тестирование на коронавирус у находящейся в тюрьме в США россиянки Богданы Осиповой и оказать ей необходимую медицинскую помощь, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Российские дипломаты направили в госдепартамент ноту, где потребовали не допустить заражения Осиповой коронавирусом.

Антонов отметил, что российские дипломаты пристально следят за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах.

В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, где родила вторую девочку. В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей. МИД РФ также требовал от властей США освободить Осипову. В настоящее время она приговорена к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу $18 тысяч судебных издержек.

Ранее появилась информация о том, что российскую гражданку Осипову, которая отбывает наказание в тюрьме "Данбери", штат Конектикут, забрали на карантин.

В этой же тюрьме находится другой россиянин – летчик Константин Ярошенко. Его направили на обследование после жалоб на симптомы коронавируса.

Россия США коронавирус COVID-19 Богдана Осипова

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