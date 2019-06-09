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Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в состоявшейся телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил развивать дружественные связи между двумя странами и подтвердил готовность к диалогу.

"Я сказал, ему, что сообщу, когда буду в Тихуане, что не грозил ему кулаком, а помахал ему рукой с открытой ладонью", - написал мексиканский президент в своем Twitter.

Он сделал эту запись в городе Тихуане пограничного с США мексиканского штата Нижняя Калифорния, где запланирован митинг в поддержку соглашения с Вашингтоном по тарифам.

Ранее Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в твиттере.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США. "Подробности о соглашении скоро будут опубликованы госдепом", - добавил Трамп.

Ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.

Мексика США

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