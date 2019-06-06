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Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские военные покрасят заградительные сооружения на границе между США и Мексикой, чтобы они лучше выглядели, сообщает в четверг издание The Hill.

"Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе, чтобы "улучшить их эстетический вид", - написал в своем твиттере сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

"Это позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков", - считает он.

В этом году Пентагон направил тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальной иммиграцией.

Граница между США и Мексикой

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Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-ХуаресеГосударственная граница делит город Ногалес на две частиСтена между американским городом Эль-Пасо и мексиканским Сьюдад-ХуаресРазрыв в пограничном заборе за пределами города Якумба, штат КалифорнияДеревянные кресты в мексиканском городе Ногалес в память о мигрантах, которые погибли, пересекая границу с США
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
США Мексика

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