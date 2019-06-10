Миссия БДИПЧ/ОБСЕ заявила, что госслужащих и студентов Казахстана принуждали голосовать за Токаева

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Миссия наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу отсутствия возможности у граждан Казахстана свободно изъявлять свою волю на выборах.

Госслужащие и студенты сообщили международным наблюдателям, что власти вынуждали их принимать участие в предвыборных мероприятиях и голосовать за действующего президента. "Такие действия размыли границу между партией и государством и вызвали обеспокоенность о возможности граждан свободно изъявлять свою волю", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник миссией БДИПЧ/ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели отмечают отсутствие плюрализма на президентских выборах. "Хотя количество кандидатов должно было представить политическое разнообразие, внеочередным президентским выборам республики Казахстан недоставало подлинного плюрализма, отмечает миссия.

"Еще большую обеспокоенность вызывают ограничения свободы собраний и слова до и во время кампании, когда мирных протестующих штрафуют и арестовывают. Это противоречит обязательствам Казахстана по утверждению демократических принципов, принятых более 20 лет назад", - сказала глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Уршула Гацек, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Международная миссия по наблюдению за внеочередными президентскими выборами состояла из 339 наблюдателей из 40 стран, включая 290 экспертов, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, направленных БДИПЧ, и 49 парламентариев и секретариата от ПА ОБСЕ.

Ранее в понедельник стало известно, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 9 июня выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей.