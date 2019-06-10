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РФ не дождалась в ООН извинений от Косово за "разбойничьи действия" полиции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия ожидала в Совете Безопасности ООН извинений от Косово за "вопиющие и противозаконные действия", но услышала лишь ложь и инсинуации, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Внимательно выслушали выступление госпожи Влёры Читаки (посол Косово в США - ИФ). Ее, честно говоря, благодарить не за что. Разве что за красноречивый пример лжи, инсинуации и разжигающих ненависть расистских исторических фантазий, недостойных зала заседаний Совета Безопасности", - сказал он в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Косово.

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"Это вместо того, чтобы попросту извиниться за разбойничьи действия своих соотечественников, чего многие из нас, честно говоря, ждали", - продолжил Полянский. По его словам, "слишком уж вопиющими были противозаконные действия обнаглевших косовских властей".

Ранее в ходе заседания Влера Читаку заявила, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков противодействовал косовской полиции при проведении операции и хотел помочь сербам в сооружении баррикад.

"Полиция Косово задержала семь человек, которые активно противодействовали полиции и выстраивали баррикады. Среди них был сотрудник ООН, дипломат, гражданин России Михаил Краснощеков", - сказала Читаку, выступая на заседании СБ ООН. "Краснощеков воспользовался служебным автомобилем ООН, чтобы помешать полиции Косово выполнить их миссию", - добавила она.

При этом она заверила, что сотрудники правоохранительных органов Косово всегда действуют профессионально.

Инцидент в Косово

Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. В настоящее время россиянин находится в больнице в Белграде.

Косово Россия ООН Михаил Краснощеков

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