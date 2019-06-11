Поиск

Госдеп США поздравил россиян с приближающимся Днем России

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава госдепартамента США Майк Помпео поздравил россиян с приближающимся Днем России.

"От имени президента Трампа и американского народа поздравляю народ России по случаю "Дня России", - следует из сообщения, размещенного на сайте госдепа.

"Поскольку вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, Соединенные Штаты уважают продолжающиеся стремления российского народа к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства права", - говорится в заявлении Помпео.

День России - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, 12 июня в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

Майк Помпео РФ

Новости

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Один человек погиб из-за падения вертолета на крышу в Манхеттене

Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене

Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

В Алма-Ате снова начались протесты и задержания

Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией

Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');