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Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане

Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Алматы и Нур-Султане в понедельник были задержаны около 200 участников несанкционированным митингов, 150 из них привлечены к административной ответственности, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В первый день (воскресенье, 9 июня - ИФ-К) было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 было составлены административные протоколы", - сказал Ораз журналистам во вторник в Нур-Султане.

9 и 10 июня в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные акции. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.

Казахстан

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