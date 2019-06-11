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МВД Казахстана обвинило зарубежных руководителей экстремистов в митингах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Незаконные митинги во время президентских выборов в Казахстане были организованны сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране, сообщило МВД республики.

"В городах Нур-Султан и Алматы активными сторонниками "ДВК", запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов. Надо признать, что активистами "ДВК" в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на эти противоправные акции значительное количество наших граждан, тем самым вовлечь их в совершение правонарушений и противостояние с силами правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

В результате действий активистов ДВК некоторые граждане 9 июня нарушили законы страны и были привлечены за это к ответственности.

"10 июня по результатам мониторинга социальных сетей, чатов активистов "ДВК", а также анализируя поступающие из-за рубежа указания руководителей "ДВК" несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги. При этом активистами чатов "ДВК" предлагались и обсуждались возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка", - указывается в сообщении.

"Принимая это во внимание и учитывая, что накануне уже отмечались случаи использования камней, палок и перцовых баллонов, Региональными штабами городов и областей было принято решение об ограничении доступа людей к местам, анонсированным руководителями "ДВК" для проведения своих акции", - пояснили в пресс-службе.

Однако, несмотря на превентивные меры, предпринятые правоохранительными органами, отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами "ДВК", пытались организовать незаконные митинги. Их доставляли в отделы внутренних дел, и часть из них была привлечена к административной ответственности, а часть отпущена после разъяснительной работы.

В Казахстане 9 июня состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. В тот же день в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные властями митинги, участники которых требовали, в частности, бойкотировать выборы. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Казахстан

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