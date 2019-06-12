Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трамп сообщил о получении дружелюбного послания от Ким Чен Ына. Президент США надеется на новый саммит с Кимом и заключение договора о денуклеаризации. Их предыдущая встреча во Вьетнаме закончилась неудачно.

– Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией. Администрация Москвы не стала выделять место для марша во время городских гуляний. Ранее сам Голунов не захотел участвовать в акции.

– В палате представителей приняли резолюцию о неуважении к конгрессу со стороны Барра и Макгана. Барр отказывается представить демократам конгресса полную версию доклада спецпрокурора Мюллера.

– Россия победила Кипр в отборочном матче Евро-2020. Это вторая победа сборной за последние несколько дней. Россия сохранила хорошие шансы выйти на чемпионат Европы.