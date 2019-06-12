Молдавских полицейских, поддержавших новое правительство, отстранили

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Шестеро сотрудников полиции, которые поддержали новое правительство Молдавии, отстранены от работы, заявил начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.

Пынзарь сообщил журналистам, что шестеро сотрудников отстранены от работы на 30 дней, пока будет проводиться расследование. Он не ответил на вопросы о том, в чем именно их обвиняют.

Как сообщалось, в понедельник, 10 июня, Пынзарь был отправлен в отставку с должности начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) решением нового правительства.

Между тем начальник управления Национального инспектората расследований, полковник Анатолий Маковей, который возглавляет группу полицейских, поддержавших новое правительство, сообщил, что в его кабинете проводятся обыски.

В Молдавии действует европейская система управления МВД. Министр осуществляет только политическое руководство МВД, в то время как оперативной деятельностью и охраной общественного порядка занимается начальник генерального инспектората полиции. Накануне действующий глава инспектората Александр Пынзарь заявил, что подчиняется только действующему министру Александру Жиздану. На вопрос журналистов о том, сможет ли назначенный накануне министром внутренних дел Андрей Нэстасе войти в здание министерства, начальник комиссариата полиции сказал: "Моим министром является действующий министр Александру Жиздан".

До сих пор, все попытки нового правительства взять под контроль органы государственного управления провалились. Назначенный министром внутренних дел Нэстасе не смог войти в здание министерства. Другие министры и не пытались этого сделать, так как все здания министерств и учреждений охраняются сотрудниками МВД. Новый парламент и правительство, которые признаны международным сообществом, пока работают в здании парламента.

Парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.