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Парламент Молдавии начал менять избирательный кодекс

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Молдавские парламентарии приняли в первом чтении закон об изменениях избирательной системы со смешанной на пропорциональную.

Ранее об этом договорились Партия социалистов и правый блок ACUM, которые создали парламентское большинство.

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Депутаты также проголосовали в первом чтении за отмену поправок в Кодекс о выборах, принятых Демократической партией в феврале 2017 года. Тогда впервые в Молдавии разрешили агитацию в "день тишины" и в день голосования.

Парламент также высказался за то, чтобы граждане страны, которые работают за рубежом, могли голосовать не только по заграничному паспорту, но и по удостоверению личности. На последних выборах 24 февраля принять участие в выборах за границей можно было только по действительному паспорту гражданина Молдавии. Из-за этого многие трудовые мигранты были лишены права проголосовать.

При обсуждении закона во втором чтении депутаты планируют рассмотреть введение электронного голосования, в том числе для тех, кто работает за рубежом. По неофициальным данным, это около одного миллиона из 2,5 млн. избирателей Молдавии.

Молдавия

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