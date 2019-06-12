В Кишиневе произошла стычка между новым главой МВД и главой инспектората полиции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полицейские пресекли стычки между новым министром внутренних дел Молдавии и действующим начальником Генерального инспектората полиции.

Как передал корреспондент "Интерфакса", инцидент произошел у здания управления Национального инспектората расследований в Кишиневе.

Ранее несколько сотрудников этого управления поддержали новое правительство Молдавии. Они сразу же были отстранены от работы, здание было заблокировано полицейскими в масках, а в кабинетах сотрудников, которые перешли на сторону нового правительства, начались обыски.

Начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Александр Пынзарь, уволенный решением нового правительства, выходя из офиса, сообщил журналистам, что в "здании находятся важные документы и информация о свидетелях громких уголовных дел, поэтому силы полиции прибыли для предотвращения утечки информации".

Новый министр внутренних дел, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе также рано прибыл на место конфликта и попытался пройти в здание, где находились отстраненные от должности полицейские. Однако ему не позволили это сделать. Нэстасе вступил в конфликт с Пынзарем, который отталкивал его от двери здания. Между ними возникла перепалка, а полицейские в масках встали между министром и начальником ГИП, предотвратив разрастание конфликта.

В Молдавии действует европейская система управления МВД. Министр осуществляет только политическое руководство МВД, в то время как оперативной деятельностью и охраной общественного порядка занимается начальник генерального инспектората полиции.

До сих пор, все попытки нового правительства взять под контроль органы государственного управления провалились.