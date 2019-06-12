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Украинское КБ "Южное" собралось производить ракетные двигатели в США

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) оптимистично оценивают потенциал взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в области ракетного двигателестроения и отрабатывают планы создания в США производства ракетных двигателей, сообщил генеральный директор КБЮ "Южное" Александр Дегтярев.

На пресс-конференции в Днепре, оценивая по просьбе журналистов текущее состояние начатого Украиной в новой геополитической ситуации диалога с США о пересмотре наполнения двустороннего партнерства в космической сфере, Дегтярев отметил: "Америка без Украины в космосе проживет, но это не значит, что перспектив у нас нет".

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По его словам, обострение отношений между США и РФ повлекло политическую "неприемлемость российского присутствия в американском космосе". В первую очередь, речь идет о российских двигателях РД-180, уточнил он, отметив: эта ситуация открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества между Украиной и США в области ракетного двигателестроения. "У нас есть и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815" (новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн - ИФ), - сказал он.

"Не исключаю, что РД-815 будет востребован", - сказал Дегтярев, уточнив: "Когда выгодно, никто не отказывает...У нас появились дополнительные возможности, и их надо использовать".

По словам гендиректора КБЮ, помимо маршевого РД-815, большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый РД-870 тягой до 100 тонн.

"В наших планах - создать в США производство двигателей украинской разработки", - сказал Дегтярев, добавив: "Мы видим в этом перспективы, потому что это дает много политических привилегий и много возможностей".

ГП "КБ "Южное" было ведущим и крупнейшим в СССР научным и конструкторским ракетным центром. Сегодня это основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями. Поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров - США и страны ЕС.

В настоящее время США ускоряют реализацию программы создания РН Vulcan нового поколения для ВВС США. Согласно подписанному в феврале 2016 года Пентагоном контракту с ULA, проект должен быть реализован до конца 2019 года. Американская Aerojet Rocketdyne в соответствии с подписанным с Пентагоном контрактом, должна обеспечить до конца 2019 года разработку нового AR1 на замену РД-180.

Украина США КБ Южное

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