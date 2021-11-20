Космические агентства Украины и Канады подписали заявление о партнерстве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве и сотрудничеству в космической сфере, сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде.

"18 ноября в Галифаксе космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве, а 19 ноября состоялись торжества по случаю закладки "первого камня" пусковой площадки украинского и канадского проекта по созданию космического пускового комплекса", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в мероприятии приняли участие председатель государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады, член парламента от провинции Новая Скошия Шон Фразер, президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл, министр экономически развития провинции Новая Скошия Сюзан Коркум-Грик, другие представители власти и бизнеса.

Тафтай сообщил на своей странице в фейсбуке о совместном строительстве Украины и Канады космопорта в Новой Шотландии. "Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод"", - отметил он.

Отмечается, что ожидается официальное обнародование макета Пускового контрольного центра совместного проекта, который будет назван в честь бывшего руководителя ДК КБ Южное Александра Дегтярева, а также посещение места строительства пусковой площадки, встречи с представителями правительственных и деловых кругов Канады в Галифаксе, Оттаве и Торонто.

Совместный украинско-канадский проект по созданию космического пускового комплекса реализует канадская компания Maritime Launch Services. По словам ее президента и главного исполнительного директора Стивена Матье, рынок космических пусков демонстрирует постоянный рост и в будущем увеличится с $400 млрд до $1 трлн. США. Реализация проекта создает предпосылки долгосрочного украинско-канадского сотрудничества в космической сфере, загрузки производственных мощностей украинских предприятий.