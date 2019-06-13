Атака на танкеры в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Судоходная компания Frontline сообщила, что атака на нефтяной танкер Front Altair в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами, передают в четверг западные СМИ.

В руководстве Frontline также заявили, что грузовое судно Hyundai Dubai забрало экипаж танкера, после чего он был направлен в иранский порт Бандар-Аббас.

Экипаж состоял из 11 граждан РФ, одного гражданина Грузии, а также 11 граждан Филиппин, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось о предполагаемой атаке на два крупных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент с ними произошел утром 13 июня в Оманском заливе. Представители судовладельцев подтвердили, что всех моряков с обоих судов эвакуировали. Их доставили на территорию Ирана.

Что именно случилось с танкерами, пока не ясно. Представитель судовладельца Kokuka Courageous заявил CNN, что судно, предположительно, дважды торпедировали, повреждение получил корпус со стороны правого борта. Про Front Altair сообщали, что на борту произошел пожар.