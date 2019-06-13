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Атака на танкеры в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Судоходная компания Frontline сообщила, что атака на нефтяной танкер Front Altair в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами, передают в четверг западные СМИ.

В руководстве Frontline также заявили, что грузовое судно Hyundai Dubai забрало экипаж танкера, после чего он был направлен в иранский порт Бандар-Аббас.

Экипаж состоял из 11 граждан РФ, одного гражданина Грузии, а также 11 граждан Филиппин, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось о предполагаемой атаке на два крупных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент с ними произошел утром 13 июня в Оманском заливе. Представители судовладельцев подтвердили, что всех моряков с обоих судов эвакуировали. Их доставили на территорию Ирана.

Что именно случилось с танкерами, пока не ясно. Представитель судовладельца Kokuka Courageous заявил CNN, что судно, предположительно, дважды торпедировали, повреждение получил корпус со стороны правого борта. Про Front Altair сообщали, что на борту произошел пожар.

Оманский залив

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